英國「硫磺」（Brimstone）-3飛彈

就在西方將新一代武器運往烏克蘭前線之際，捐助國正在評估，萬一它們落到俄軍手裡，可能暴露敏感技術的風險。

據《防務新聞》（Defense News）9日報導，因事涉敏感，而要求匿名的英國國防部官員說，由於烏克蘭在對抗俄軍時，不斷消耗蘇聯時期的武器，而基輔領導階層則力促盟友，提供射程更遠，戰力更強大的武器，以致這類顧慮日益普遍。

而在協調國際社會，提供烏克蘭軍備中，英國政府扮演了關鍵要角。一位英國駐美使館官員說，任何有尋標器和導引元件，還有加密演算法的武器，都可能讓俄軍掌握線索，得知這些武器如何運作，甚至可能想出對應的方式。

在現代戰爭中，技術戰利品經常換手，不時有報導傳出，烏克蘭部隊拆解從戰場上虜獲的俄羅斯軍備，而得以一窺其中奧妙。而隨著援助烏克蘭的武器送往前線，盤算萬一它們落入敵手的風險也更深入。

另一名英國使館官員在提及俄烏戰爭中消耗的蘇聯時期武器時說，「沒什麼是無限的」，為了在頓巴斯（Donbas）東側遏阻俄羅斯攻勢，每天消耗的武器數量很大。

本月稍早英美領導人宣布，要提供烏克蘭高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System），簡稱「海馬斯」（HIMARS）多管火箭發射系統，還有M270多管火箭系統（M270 MLRS）。廣泛認為，它們在對抗俄羅斯用以深入頓巴斯的長程武器上，得以發揮關鍵作用。

A British Brimstone missile reportedly captured by Russian forces in Zaporizhzhia Oblast. https://t.co/TmPMeUvwaK pic.twitter.com/DaRyGxG30i — Rob Lee (@RALee85) May 8, 2022

有鑑於這些英美武器的射程為70-80公里，距離前線夠遠，得以降低立即被虜獲的風險。然而，這些官員說，萬一丟了如英國「硫磺」（Brimstone）飛彈等擁有目標識別技術的短程尖端武器，那就比較令人憂心了。

5月中時，推特上首度出現俄軍在烏克蘭東南方取得完好「硫磺」飛彈的照片。而西方國防領導人預定下周在布魯塞爾會面，就提供烏克蘭新武器加以協調。