俄烏戰爭凱打至今即將滿四個月，目前俄軍即將攻下北頓內茨克市，並且進攻西邊的斯拉夫揚斯克市，若兩城失守，整個頓巴斯將淪為俄軍囊中物，對此烏軍自然死守到底。前民進黨立委沈富雄預言戰爭將以烏克蘭「割地賠款」告終，同時也指出戰爭中，烏克蘭所受的傷害是最大的。

綜合美聯社、《華盛頓郵報》（The Washington Post）、「烏克蘭真理報」（Ukrayinska Pravda）報導，拜登10日晚間在洛杉磯一場民主黨的募款活動上表示，在俄羅斯入侵之前，美國就已經警告澤倫斯基及烏克蘭普丁會開戰，但是澤倫斯基不想聽。拜登說：「自第二次世界大戰以來就沒發生過這種事，我知道很多人以為我在誇大，但我知道我們有證據顯示他（指俄羅斯總統普丁）將進去、離開邊境。這毫無疑問，而澤倫斯基不想聽，很多人也不想聽，我理解為什麼很多人不想聽，但（普丁）進去了。」不過拜登仍繼續挺烏克蘭，宣布再增加軍援。

本月初回國並已解隔出關的沈富雄，14日在政論節目《少康戰情室》針對俄烏戰爭議題表示，拜登指控澤倫斯基不理會美國警告的說法「很殘忍」，並且質疑澤倫斯基聽或不聽「會有不一樣的結果嗎？」更痛批「我覺得莫名其妙！」

而針對俄烏兩國結局走向，沈富雄首先指出，在看到澤倫斯基近期又開出軍援清單就知道「大事不妙了！」直言烏克蘭全體軍民都很勇敢，但戰爭是在烏國境內打，不管打贏幾場戰役，「最後輸了戰爭，還是全輸！」因此沈預言，烏克蘭最後可能會面臨「賠了夫人又折兵，屈辱又割地」的情況，同時受的傷害也最重。

至於發動戰爭的俄羅斯，沈富雄指出其「當然也受傷」，但一來發動戰爭怪不得誰，再者戰場都在烏克蘭，俄羅斯國土面積廣大，更靠石油賺了許多錢，「她禁得起（消耗戰）！」最後沈富雄更強調，只要俄羅斯把烏東變為附庸甚至併入國內，「就算沒有輸！」