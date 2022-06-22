德國一個產業組織周二指出，如果俄羅斯完全暫停天然氣供應，德國經濟會面臨某種程度的衰退。另外義大利政府在周二表示，將提供資金，協助天然氣公司填滿儲備量，以因應冬季可能的危機。該兩個國家都是依賴俄羅斯天然氣供應較深的歐洲大國。

德國工業同業協會BDI在周二削減今年經濟成長預測，為1.5%，遠低於烏克蘭戰爭前預測的3.5%，BDI並表示，一旦俄羅斯停止天然氣供應，德國無可避免會陷入衰退。

俄羅斯天然氣目前依舊流經烏克蘭，輸往德國，但流量在本周已經減少。輸往德國最重要的北溪一號管線，目前以較低的40%流量輸往德國。俄羅斯在上周稱，西方的制裁正在妨礙管線維修工作，因之降低流量；德國則稱之為藉口。

德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)周二說，減低流量等同於發動經濟攻擊，是俄羅斯總統普丁挑起恐懼的計畫一部分。不能讓這一策略得逞。

流量的放緩已經阻礙了歐洲重新填充天然氣儲備的努力，歐盟希望到八月時的儲備水準能達到80%，而目前僅為55%水準。

義大利政府在周二宣布，將採取初步措施，加速天然氣儲備。義大利能源集團Eni也在周二表示，俄羅斯天然氣流量在過去一周已經出現短缺。

義大利生態部長Roberto Cingolani說，如果有必要去使用燃煤發點廠，政府將規畫購買更多煤炭。Cingolani也告知天然氣營運商Snam，必須採取措施，將六月的天然氣庫存水準拉高到目標之上。

另外，奧地利、丹麥、荷蘭等國也啟動了天然氣應變危機三階段計畫的第一階段預警。