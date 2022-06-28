日媒報導，日本首相岸田文雄與美國總統拜登周一在德國G7峰會場邊進行了短暫的會晤，並確定將於7月召開第一次的美日外交與經濟部長「2+2」會議。

據悉在首次的外交與經濟「2+2」會議中，兩國可能就鞏固半導體等重要供應鏈等議題進行協商。

拜登和岸田文雄在會後亦證實美日兩國將合作推進一項限制俄羅斯油價的計畫，以進一步收緊對俄國的經濟制裁。在這方面，G7領袖已大致達成協議。

為了抗衡中國勢力的崛起，美日領導人亦將強化兩國的聯盟關係，以實現自由開放的印太地區。