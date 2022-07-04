在風險情緒不佳情況下，上周原油期貨周線仍震盪收漲，布蘭特與西德州原油期貨各漲2.32％與0.75％，主因上周五歐美原油期貨彈升逾2％帶動。期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U）二檔ETF，今（4）日股價也應聲大漲4.91％及2.72％。

街口投信表示，國際原油期貨上周五表現強勢，主要受供應端的訊息所支持，路透社調查顯示6月份OPEC原油日產量較前月減少10萬桶至2,852萬桶，主因利比亞與奈及利亞日產量分別減少17萬桶與8萬桶，抵銷其他成員國的增產，另調查也顯示相似結論。

此外，利比亞政治局勢動盪，挪威石油工人薪資談判將於7月5日在離岸油田進行罷工等，皆加劇全球供應的擔憂。

同時，G7商議機制限制俄羅斯原油價格，以削減俄羅斯原油收入，然外資持續對油價示警，摩根大通認為若美歐制裁促使俄羅斯進行報復性減產，鑑於俄羅斯財政狀況仍強，俄羅斯可以在不過度損害其經濟利益情況下減產，若日減產300萬桶，可能導致布蘭特價格升至每桶190美元，若在最極端情況下日減產500萬桶，將使油價推高至380美元。

街口投信表示，中國疫情訊息短線仍可能影響原油需求，但OPEC+上周維持原油產量的計劃，且美國與OPEC皆面臨產量成長的困境，加上俄羅斯與西方國家關係有持續惡化跡象，預期供給端因素仍將有利油價。