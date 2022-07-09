美國國務卿布林肯今天說，華府「未見跡象」顯示，俄羅斯會就侵略烏克蘭一事與20國集團（G20）其餘國家外交官進行交涉。莫斯科昨天在G20外長會議面臨排山倒海批評。

法新社報導，G20國家外交部長正在印尼度假勝地峇里島集會。在昨天的一場閉門會議中，美國和盟邦譴責俄羅斯攻打鄰國烏克蘭，引發俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）憤而離席。

布林肯（Antony Blinken）今天與中國外長王毅會晤後表示：「我們並未見到俄羅斯準備進行有意義外交交涉的任何跡象。若有外交處理的機會，我們會把握。」

在昨天上午的議程，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）批評俄羅斯侵略烏克蘭後，拉夫羅夫從會議離席。在昨天下午的議程，拉夫羅夫則在烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）準備透過視訊發表演說前離席。

布林肯說：「現場有強烈共識，俄羅斯則被孤立，如同它在這場戰爭爆發以來多次處境。事實上，拉夫羅夫外長提前離開會議，可能就是因為這樣的訊息一直如此清晰響亮。」

布林肯今天與王毅不尋常長談達5小時。會後布林肯表示，中國以保持緘默來支持俄羅斯侵略烏克蘭，為此他向北京施壓，並要求中國與克里姆林宮保持距離。

布林肯還宣布，美國將再提供烏克蘭規模3億6000萬美元的援助，包括糧食、乾淨飲水及緊急醫療照護和避難場所。

時值烏克蘭東部戰事如火如荼，布林肯拒絕與拉夫羅夫面對面會晤，並指責俄羅斯掀起全球糧食危機，他要求莫斯科允許烏克蘭生產的穀物從戰火蹂躪的境內輸出。

根據一名與會西方官員說法，布林肯在昨天的閉門會議上表示：「我要對俄羅斯同事說：烏克蘭不是你們的國家，他們的穀物不是你們的穀物。你們為何封鎖港口？你們應該讓穀物運出來。」