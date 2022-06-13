為推動全民運動，讓孩童也有適當的健身場域，台中市近幾年積極推動兒童運動中心，目前已有長春、大里及潭子3處，但市議員何敏誠說，兒童運動中心的設施如桌球場、兒童運動空間等使用率低，推究原因，可能是價格太不親民及設施不夠吸引人導致，呼籲市府重新檢討營運方式。

台中市府運動局表示，全台近2年來受新冠疫情衝擊，運動中心受疫情影響暫停營運約2個多月，且中部地區去年又遭逢旱災，再加上許多家長考量兒童未接種疫苗、外出意願較低，運動中心配合提供暫緩課程或退費機制，未來若疫情趨緩，將可讓兒童安心來運動。

何敏誠指出，位於南區的長春國民暨兒童運動中心，今年1月至5月24日，桌球場使用次數僅30人次，若以平均值計算，每月只有6名兒童使用，且去年一整年使用次數僅51次、平均每月4.2次；再看看最有賣點的「兒童專屬運動空間」，去年平均每日使用次數7.8名兒童，今年1月至5月的單日使用人次也僅11.2次。

何敏誠說，台中市另兩家兒童運動中心的使用情況，大里運動中心今年1至5月的兒童運動空間使用次數為238、平均每天僅1.6人使用；潭子兒童運動中心1至5月的使用次數564次、平均每天僅3.9人次使用，3座兒童運動的使用率都相當低，幾乎每天不到10個人。

何敏誠服務處執行長何昆霖則說，經實地走訪發現，兒運中心收費不親民，以體適能教室來說，每堂課收費約400至600元，價格與坊間的兒童運動館收費約500至600元相差無幾，可能是使用率不高的原因之一。

運動局則強調，長春兒童運動中心從2020年10月開始營運，累計至今年5月，使用人次已達1萬5581人次；大里兒運中心去年10月營運、累計至5月使用人次為9452，另潭子兒運中心營運半年來已有7668人次使用，3處場域皆有達到促進兒童參與運動的效益。