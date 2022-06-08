本土疫情持續延燒，每日都有破萬例確診、破百人死亡。民眾黨立委高虹安指出，她去年9月在立法院總質詢中，詢問行政院院長蘇貞昌與衛福部部長陳時中防疫政策與目標，但兩人支吾其詞說不出具體答案，可見執政黨的防疫亂象早在當時就已露餡。網友盛讚高的表現，有人更感嘆「國民黨該學學」，認為藍營打綠的論點與火力都要再加強。

高虹安6日在臉書發文表示，她去年9月在立法院總質詢中，曾明確詢問蘇貞昌與陳時中：何時疫苗覆蓋率可以達到與病毒共存與緩步解封程度？也詢問台灣的解封時間表規劃為何？是否終將走向「清零是手段，共存是目標」的防疫戰略？但很可惜的，蘇、陳二人不僅答不出規劃時間表與覆蓋率，對於緩步解封的相關規劃也支吾其詞，只是持續使用「再努力」、「我們期待」等字眼搪塞。

對此，高虹安更痛批，回顧去年9月陳時中在質詢台上，面對她的質詢還自豪稱，台灣對照新加坡人口等於是一天確診5000人，「我們絕對不會讓台灣的疫情控制成這樣」；反觀如今每日數萬本土確診與上百死亡病例，在《彭博社》5月底發布的全球防疫韌性評比中，台灣更是敬陪末座，在53個受評比經濟體中位列第51名，何其的諷刺。

高虹安翻出去年質詢畫面打臉蘇貞昌、陳時中的表現，獲得超過3000個讚與超過300則留言，網友紛紛在其臉書貼文和《中時新聞網》留言：「國民黨該學學」、「看到高虹安質詢的畫面，我忍不住發出『世紀之嘆』：國民黨加油好嗎！」「不得不說，高虹安這招來得又急又猛，殺得綠營措手不及，能跟她比的恐怕只有高金素梅」、「藍營多幾個這樣的就好了」、「很經典的畫面，很丟臉的綠營」。