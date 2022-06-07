國民黨前台北市議員羅智強6日晚間引用歌曲《成全》的歌詞，宣布退出桃園市長選舉。民進黨前立委郭正亮表示，中廣董事長趙少康日前曝光一份桃園市長選舉民調，羅竟然第一，但國民黨黨主席朱立倫卻沒遵守規則，羅當然會非常憤怒。此消息引熱議，大批網友直呼要朱出來面對。

郭正亮5日在《TVBS》政論節目〈新聞大白話〉表示，他對這件事實在難以理解，因為日前才看到趙少康公布一份桃園市長選戰民調，羅智強竟然衝到第一，如果大家換成是羅，努力了2個月，朱立倫卻沒遵守當時國民黨秘書長黃健庭公告的遊戲規則；且在過程中，朱就暗中找了張善政來選桃園，民調公布後，羅當然會感到很生氣。

郭正亮指出，朱立倫和黃健庭前後論調如此不一致，朱必須給羅智強一個合理的解釋。郭也坦言，羅現在出來罵朱已沒意義了，這對他是絕對沒有好處的，因為黨中央已經在中常會正式提名了，已經很難回頭了。

羅智強民調第一卻被無視的消息，引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「把一個超級戰將搞成這樣，朱立倫應該出來面對」、「如果最後藍軍都不出來投票，全台全輸，朱立倫要如何負責？」「身邊很多藍營支持者都不打算投票了」、「最該負責的就是朱立倫」、「黨主席下台有用嗎？國民黨2022沒了，2024還有希望嗎？」