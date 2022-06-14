國內染疫黑數究竟有多高？台大醫師李正喆今透露，他開刀的4名病人有3人確診，結果只有1人通報。他認為黑數符合防疫指揮官陳時中的推論，「以小見大，可能我們離群體免疫不遠了」。

李正喆說，他今天排了4床手術，其中3人曾經確診，只有1人列過案號，另2人都是黑數。「雖然就統計學而言，樣本數僅4，不足以代表群體，但也可以作為參考」。

李正喆認為，疫情燒成這樣，染疫的黑數很可能是通報案例的2、3倍，符合陳時中曾提出的推論（400萬人以上）；若真的如此，加上已打過3劑的人，「可能我們離群體免疫不遠了」。