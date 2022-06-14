防疫物資有10公升160桶、1公升400瓶的，各校洗手乳數量依學生數多寡分配。（張茂雄攝）

澎湖縣議會副議長陳雙全14日贈送濃縮洗手乳，給馬公高中、澎水職校、澎湖51所國中小及27所公私立幼兒園，作為消毒防疫之用。這些防疫物資有10公升160桶、1公升400瓶的，雖然不多，但是希望大家加強防疫勤洗手的習慣。

陳雙全表示，從疫情之初，政府就不斷宣導戴口罩、勤洗手的重要性，透過各方管道大力宣導下，不僅是在防疫上有實質的幫助，及易傳播的疾病上，也一併達到了防堵，如流感、腸病毒等。

陳雙全特別提醒學生一定要好好徹底洗手，做好防疫的最基本工作。濕、搓、沖、捧、擦洗手五步驟，搭配內、外、夾、弓、大、立、腕七字訣，全民勤洗手、病毒遠離我。

陳雙全強調，秉持回饋社會信念，決定購買洗手乳分送給各校，該洗手乳是他的好朋友製造，品質不錯，希望藉此些許資源，讓所有的同學更能養成勤洗手的好習慣，小瓶的放洗手台方便洗手，大桶的可以放儲藏室做補充使用，各校洗手乳數量依學生數多寡分配，希望盡自己微薄之力，對澎湖學生有所幫助。