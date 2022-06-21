一名男大生和外婆的感情很好，但外婆上月在家浴室不慎跌倒，送醫幾天後仍不幸過世，令他無法接受，沒想到某日阿姨在看住家附近的google map街景時，驚見外婆騎著紅色機車，往回家的路上，令他瞬間潰堤，哭喊「外婆回家了」，貼文讓近5千名網友鼻酸。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，外公十幾年前去後，外婆就獨自一人生活，後期身體狀況變差，再加上在浴室不慎跌倒，送醫清醒後卻意識不清，也認不出人，且黃疸指數過高，皮膚呈現黃褐色，原PO說事發當時，自己在台北念書，一聽到消息趕緊奔到醫院看外婆，但外婆幾天後仍不幸過世。

原PO表示，外婆生病前是個極度愛美的人，即便已60幾歲了，出門還是會化妝、噴香水、用髮片，衣著也不是穿花花綠綠的大媽裝，而是洋裝配西裝外套及高跟鞋，甚至是921大地震當下，鄰居慌張逃難時，外婆還是堅持化妝再下樓，但後期身體狀況不佳，才慢慢不打扮，也變得不愛出門了。

原PO說，外婆生前在他每天放學，都會準時打電話給他，確認他有吃飽、睡飽、喝足，外婆離開後，他還是習慣性地每天會傳訊息給外婆，希望兩人可以像以前一樣互動，他難掩傷心地說「我還是完全不敢相信她走了，感覺都是一場夢，很想醒來」。

原PO表示，外婆離開後的某日下午，阿姨在滑住家附近的google map街景時，突發現外婆出現在畫面，正騎著紅色的機車，往回家的路上，令他看得情緒幾近崩潰，「外婆回家了，我真的很希望現在回家，還可以看到外婆坐在沙發上，我希望一切都不要改變」。

圖文曝光，近5千名網友都相當不捨，「外婆現在在天上一定也是美美的，你不要難過了」、「看完鼻子酸酸的，外婆會保佑你平安健康的」、「看到泛淚」、「我也在google map看到我的奶奶了，真的好難過好難過，好難相信一個最愛我的奶奶已經離開了」、「我也想我阿嬤了，我在google map上面找到了那個被我舅舅們拆掉的阿嬤家」。