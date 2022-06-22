潘逸安夫妻與女兒互動十分有趣。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安有空就會陪伴女兒。（艾迪昇傳播提供）

藝人潘逸安目前如火如荼參與公視時代劇《牛車來去》拍攝，前陣子並與妻子Vivian公布正準備迎接第二胎的喜訊，這也使潘逸安生活更加忙碌與緊湊，他坦言拍戲之外的時間都心繫妻子與女兒，有放假就會幫忙照顧小孩及帶家人出門放鬆遊玩。

由於《牛車來去》多半在台南拍攝，因此潘逸安只要進入拍攝期通常都需要離家幾個禮拜，談起懷有身孕的老婆Vivian，潘逸安透露：「需要拍戲的時候，就會盡量麻煩我爸媽到台北照顧Vivian，總之也是辛苦她了，但沒有排班的空檔期我就會回去幫忙她分擔家事，還有照顧女兒。」

而鬼靈精怪的女兒米估除了是潘逸安夫妻倆的開心果，有不少網友追蹤他粉絲專頁就是為了看米估的生活花絮，潘逸安說，他每次離家時，米估總是會跟媽媽說想爸爸，讓他覺得很欣慰，但當他放假回家滿心期待米估會熱情歡迎時，米估看到他又是愛理不理，讓他哭笑不得，覺得女兒實在是太有趣，「反正她就是誰不在家就想誰，當人出現在她面前時就不理你了。」

這次新戲角色與過往潘逸安螢幕形象極有落差，但他詮釋起來卻頗有心得，「這是一個很可愛、認真的角色，雖然為了要還原時代的背景，拍攝環境滿辛苦，但拍起來很有趣，也學到很多新技能，可以讓大家期待一下。」

雖早已習慣演員工作模式，忙碌起來很難有自己的休閒時間，但有了妻女後，潘逸安在拍戲空檔也將更多心思投注在家庭，只要放假時老婆Vivian有想去的地方就會盡量帶她們去玩，且Vivian非常會找網美景點，讓他多了不少拍照機會，雖然時常需要南北兩地通勤，但他甘之如飴，繼續為了家庭努力演戲認真賺奶粉錢。