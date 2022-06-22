邁入第27年、21屆的2022宜蘭國際童玩藝術節，將在7月2日至8月14日，冬山河親水公園舉行；今年以「酷樂宜夏」為主題，首次推出親子探索劇場「藝想保衛隊—恐龍重生」，劇中的三角龍也首度亮相，栩栩如生令人驚豔。（吳佩蓉攝）

邁入第27年、21屆的2022宜蘭國際童玩藝術節，將在7月2日至8月14日，冬山河親水公園舉行；今年以「酷樂宜夏」為主題，首次推出親子探索劇場「藝想保衛隊—恐龍重生」，劇中的三角龍也首度亮相，栩栩如生令人驚豔。（吳佩蓉攝）

邁入第27年、21屆的2022宜蘭國際童玩藝術節，將在7月2日至8月14日，冬山河親水公園舉行；今年以「酷樂宜夏」為主題，首次推出親子探索劇場「藝想保衛隊—恐龍重生」，劇中的三角龍也首度亮相，栩栩如生令人驚豔；縣長林姿妙表示，此次防疫措施將依中央流行疫情指揮中心，最新防疫規定做滾動式調整。

今（22日）的童玩節啟動儀式記者會上，由「天馬戲創作劇團」帶來有趣的開場表演，他們曾拿下WCA世界小丑冠軍大賽，也將參與今年童玩節演出；此外，首推的親子探索劇場，劇中的三角龍家庭也首度亮相，三角龍寶寶「樂樂」也於今日誕生，逼真模樣、真實觸感，令在場的人驚豔。

酷炫的互動科技體驗為今年童玩節的活動亮點，有時空探索號、I-Lan Fun城市賽車、超時空訓練站、繪動森林館及BABY親子館星球樂園，都加入科技元素及虛擬實境即時互動，打造全新感官體驗。

此外，戲水設施有SPA雷達站、UFO飆速滑道、噴射水舞台、水漾滑梯、星球探索平台等；水上活動則有風帆體驗、輕艇及龍舟；這次特別推具有挑戰、刺激性的極限體能運動，時空傳送站及高空腳踏車，體驗80公尺一望無際的視野，高空滑降還能感受長達200公尺空中飛人的快感。

另外，因受疫情影響，演出部分邀請斯里蘭卡、泰國的表演團隊來台，縣府持續連繫邀請國外表演團隊中；也精挑國內知名藝術團隊，還加碼國際級專業團隊演出，有九天民俗技藝團、采風樂坊、台灣Oboe王子蔡興國＆美洲AMIGO樂團等優秀團隊，帶來國際級的精彩表演。

林姿妙指出，宜蘭國際童玩藝術節2019年「蛻變」成功，睽違2年重磅回歸，帶來令人耳目一新的再升級內容，邀請大家今年夏天從早到晚，到冬山河親水公園一起「酷樂宜夏」、跨越時空探索。