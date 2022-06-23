值得一提的，這次活動大獎賓士轎車得主均落宜蘭，且林姿妙分別在二次抽獎過程，特別CALL-OUT住在宜蘭礁溪黃小姐及宜蘭頭城陳先生2位幸運兒，並邀請黃小姐與賴先生帶著家人到現場來參加頒獎典禮。（宜蘭縣政府工旅處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（23日）宜蘭縣政府在中興文創舉辦頒獎典禮，由縣長林姿妙親自恭喜得獎者，感謝大家踴躍的消費，振興地方經濟。（宜蘭縣政府工旅處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

去年疫情稍稍趨緩，宜蘭縣為促進觀光產業復甦加碼推出「五告誠意FUN心遊蘭陽」振興活動，消費滿額就抽獎，共抽出86個獎項，包含百萬名車及Gogoro 電動機車、iPhone 13 PRO、iPad mini等，創8.6億的經濟效益；今（23日）宜蘭縣政府在中興文創舉辦頒獎典禮，由縣長林姿妙親自恭喜得獎者，感謝大家踴躍的消費，振興地方經濟。

「五告誠意 FUN 心遊蘭陽」消費滿額抽百萬名車活動，從去年11月22日至今年4月30日止，凡在縣內單筆消費滿200元，到官網登錄就有參加抽獎機會，發票登錄張數累計11萬7499張；累計消費金額高達3.5億元，縣府統計此次活動約創造8.6億元的經濟效益，讓縣內旅遊整個活絡起來。

今上午在中興文創園區公開頒獎，由林姿妙送出大獎給得獎者，86個獎項包含2 台價值210萬元的賓士C180轎車及Gogoro VIVA MIX電動機車、iPhone 13 PRO、iPad mini、日立洗脫烘滾筒洗衣機、聲寶75型液晶電視、ARKDAN 空氣清淨機及 Switch OLED 遊戲機等，獎項透過線上直播分2次抽出。

值得一提的，這次活動大獎賓士轎車得主均落宜蘭，且林姿妙分別在二次抽獎過程，特別CALL-OUT住在宜蘭礁溪黃小姐及宜蘭頭城陳先生2位幸運兒，並邀請黃小姐與賴先生帶著家人到現場來參加頒獎典禮；其餘好禮獎項得獎者更遍及台北市、新北市、桃園市等，更遠至彰化縣、台南市。

林姿妙表示，感謝活動期間前來宜蘭消費的所有民眾，將持續推廣在地觀光旅遊、特色美食及優質旅宿，一年四季不同時節來宜蘭遊玩，可品嘗到各式當季農漁特產，認識宜蘭具深度的美。