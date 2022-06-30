台北羽球公開賽7／19登場 戴資穎、周天成領軍開戰

廣受球迷喜愛的台北羽球公開賽受疫情影響停辦2年後，7月19日至24日將在和平籃球館順利登場，包括近期連戰皆捷的天后戴資穎及臺灣一哥周天成，將一起率領臺灣選手全面開戰，選手陣容精銳盡出，呼籲球迷們絕對不可錯過這場臺灣年度羽壇最轟動的精彩賽事。

體育署林哲宏副署長表示，台北羽球公開賽是我國最重要的羽球賽事，也是世界羽球聯盟超級300系列其中一站，我國頂尖選手非常的多，包括男單周天成、女單戴資穎、男雙李洋/王齊麟、混雙李哲輝/許雅晴，同時也有許多國內黃金計畫精英選手及潛力選手參賽。近期我國選手的精彩表現受到國際矚目，今年能夠首度突破疫情管制的種種不便，以泡泡方式專案許可，提高防疫規格，成功籌辦，真是很不容易，也成為後續籌辦國際賽事的範例，讓選手有主場舞臺可以發揮，希望國內外的觀眾都可以為所有選手加油打氣。

台北羽球公開賽啟動儀式合影，右2體育署林哲宏副署長、中間羽協張國祚理事長、左2黃珊珊副市長。(圖/教育部體育署提供)

中華民國羽球協會張國祚理事長，特於6/29日舉辦賽前記者會中，邀請臺北市政府黃珊珊副市長、優乃克（Yonex）宮前輝久總經理、和泰大金林鴻志總經理、立法院黃國書委員、中華奧會主席林鴻道及體育署林哲宏副署長到場助陣。目前仍在國外參賽的我國好手因無法出席記者會活動，紛紛錄製短片呼籲球迷們進場看球賽，包括世界球后戴資穎、台灣隊長周天成、奧運男雙金牌李洋、王齊麟，更是熱情喊話「為我們加油！」記者會現場臺灣女單好手-柯若瑄親自領軍中華選手們出席「捍衛主場 誓師奪冠」為臺灣拿下最佳成績。

台北羽球公開賽啟動儀式，青少年選手柯若瑄(中)領軍誓師。(圖/教育部體育署提供)

張國祚理事長表示，賽事籌辦因疫情影響，在防疫計畫和出入境管制等各方面，都需要更多的考慮，特別要感謝衛福部疾管署、內政部警政署、移民署、航警局、外交部、外交部領務局及各駐外館處、陸委會等相關部會的行政協助，得以最嚴謹的防疫規格讓賽事順利進行。

為期6天的台北羽球公開賽事分別由民視、中華電信MOD、Hami Video、Yahoo奇摩運動、達克運動共同轉播。中華電信MOD、Hami video更是提供六天7/19-7/24全程轉播服務，讓無法親臨現場觀賽的球迷們可以透過電視、網路或手機，全程即時觀看為中華隊加油。