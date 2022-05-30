全新《鴻門家宴 婆媳廚房》將在7月1日首播。（衛視中文台提供）

衛視中文台即將在暑假7月1日每周五晚間10點推出衛視原創家庭廚藝競賽節目《鴻門家宴 婆媳廚房》，由Ella與李玉璽搭檔主持，鍾欣凌、索艾克擔任饕客評審長，客座評審名單亦是星光熠熠，除了首集的Selina外，劉品言、林美秀、王彩樺、詹姆士、巴鈺、曾國城及于美人都將現身擔任評審，重磅陣容精彩可期。《鴻門家宴 婆媳廚房》除了延續以家庭為單位參賽特色外，更鎖定參賽家庭為婆媳與兒子的三人組合，婆媳聯手，中間還夾著兒子，究竟是助力還是阻力？端出驚艷料理同時，是否還能維持家庭和諧？

在台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》與鍾欣凌飾演婆媳的劉品言擔任客座評審，她一出場有如走上星光大道般現身，吸引眾人目光讓現場所有人直呼好正，沒想到「婆婆」鍾欣凌看到「大媳婦」出現馬上戲魂上身：「誰准妳露腿、誰准妳穿名牌、誰准妳穿高跟鞋！」反應很快的劉品言趕緊走到鍾欣凌身邊，邊笑邊輕推一下鍾欣凌肩膀說：「不要這樣嘛！婆」，不過鍾欣凌沒打算放過劉品言，立刻追問知道洗碗是什麼東西嗎？只見劉品言一副嬌弱可愛的回說：「都是婆婆在洗的」，節目一開始兩人就呼應節目主題上演婆媳廚房相爭橋段，讓現場所有人笑翻。

被問拿手料理時，劉品言一臉驕傲的說：「哇！也太多了」， 讓一旁的「婆婆」鍾欣凌聽到後忍不住當場脫掉自己的高跟鞋，作勢往「大媳婦」頭上敲，沒想到劉品言剛好回頭看到笑說：「換高跟鞋啦，婆婆」2人互動滿滿歡樂戲感，讓Ella笑說最喜歡看這種婆媳鬥爭了。

被Ella譽為饕客中的饕客的劉品言，笑說自己太愛吃東西了，餐廳、小吃都愛，她最重視的就是食物給人的喜悅感與療癒感。鍾欣凌回憶道劉品言每次探班帶來的東西都很好吃，開玩笑說好險劉品言有克制，不然就是自己這種身材了，讓大家又是一陣大笑。曾經出過美食書的劉品言表示自己平常也會下廚，至於自己的拿手菜，因為實在太多，不好一一點名，但如果時間充足的情況下，她會花上一天的時間烹煮自己最愛的牛肉麵。至於評分標準，身為大饕客的劉品言表示味道的平衡度很重要，如果參賽者因為時間壓迫下手太重，導致食物太鹹或太油，就會被她大大扣分。