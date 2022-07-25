國民黨新竹市長參選人林耕仁（左）25日表示，新竹棒球場絕對不能為了讓政治人物趕著剪綵，就犧牲掉選手、市民的安全，市府應把關，議會並將成立調查小組。（陳育賢攝）

新竹棒球場改建案造成許多問題，中華職棒也基於選手安全考量宣布將賽事延後，讓場地完善修正調整。國民黨新竹市長參選人林耕仁25日表示支持認同，並認為絕對不能為了讓政治人物趕著剪綵，就犧牲掉選手、市民的安全。

林耕仁指出，新竹棒球場的改建，市政府要做好把關，但不論是工程統包商巨佳營造，還是建造商艾奕康，兩家公司過往都有非常多爭議問題，發生工安事件、被依詐欺、偽造文書等罪狀起訴等，劣跡斑斑，令人傻眼。

林耕仁說，他很好奇這兩家廠商過往有許多表現，都是在網路上查得到，怎麼劣跡越嚴重，越能拿到標案？這邏輯非常奇怪。前市長林智堅說「一肩扛起」，但他跟沈慧虹都落跑了要怎麼扛？

倒楣的還是市府的公務員，要不斷的善後，當年林智堅還在當議員時對於東區簡易棒球場工程非常不滿，質問市政府「怎麼驗收的！」現在他也要問「落跑2人組」，這樣的工程品質，怎麼驗收的？

最後新竹市議會國民黨團將會提案成立關於球場的調查小組，也會要求市府來議會專題報告，務必查明真相，還給選手、市民1個公道。