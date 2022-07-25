近日美國晶片法案通過表決，希望擴大美國製造的晶圓產能，但美國製造晶片成本比台灣市場較高，對於全球供應鏈市場來說，此舉可望挹注台灣半導體市場展現供給實力，搭配台股進入反彈階段，半導體產業也有彈力可期。

在半導體展現彈力階段，兆豐投信推出兆豐特選台灣晶圓製造ETF（00913）於7月21日起募集，提供投資人掌握台灣唯一晶圓製造ETF產品的投資甜蜜點，申購銷售機構可洽中國信託證券、元大證券、元富證券、日盛證券、玉山證券、兆豐投信、兆豐證券、合作金庫證券、國票證券、第一金證券、統一證券、凱基證券、華南永昌證券。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊指出，這檔全包式的晶圓製造ETF，掌握100％投資台灣的科技龍頭企業，抓緊半導體上、中游合計達八成以上的晶圓製造公司，中游比重超過六成，更是涵蓋台灣龍頭企業如台積電、聯發科、聯電、日月光等，產業分布相對屬於中流砥柱的趨勢，更值得一提，兆豐00913是市場上少數注重公司治理評鑑的晶圓製造ETF，更能強化指數表現的穩定度。

由於全球車用電子、5G基地建設等需求強勁成長，對於晶圓製造產業發展相對有利，台灣半導體廠如台積電、日月光等產能可望滿載至今年底，也有廠商持續看好晶圓製造領域進而加碼擴廠，有機會增添企業獲利的成長空間。

銀行財富管理中心表示，晶片製造是未來很重要的戰略物資，也將成為地緣政治的籌碼，台灣半導體市場擁有先進製程，足以生產先進的晶片製造技術，對整體產業展望可期。兆豐00913集合獨有的投資特色，可望提供投資人相對有價值的投資產品，適合趁現在採取單筆或分批進場的方式納入投資名單。