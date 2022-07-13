美國隔晚十年與兩年期債息倒掛自07年後最深，市場擔心經濟衰退風險加劇，美股繼續下跌，但中國上半年出口增13％，帶動港股連跌兩日後，13日早盤反彈過百點，但受制50天線（現處21,043點）。

恒指開盤漲66點，報20,911點，升幅曾縮至18點，低見20,863點，但A股回勇，港股升幅亦擴大，最多曾升195點，高見21,040點，惟未能站穩二萬一及50天線上，中午收報20,974點，升130點或0.62％。

國指升30點或0.42％，報7,222點；科指升79點或1.75％，收4,603點。

大盤半日成交只有572.18億港元。

藍籌股匯控升1.3％；友邦漲1.3％；阿里巴巴升0.6％；京東揚4.6％；美團升3.1％；但騰訊降0.2％。

大陸房產股部分，碧桂園股價賣壓大，早盤跌8％；同系碧桂園服務跌5.2％，上述兩股包辦表現最差首兩位藍籌。

航空股方面，香港醫務衛生局局長盧寵茂接受南華早報訪問時表示，金管局計劃11月初舉行「國際投資峰會」，可能有條件放寬部分檢疫措施，國泰升1.9％；國航揚4.2％；東航走高1.7％；南方航空漲4.3％。

電力設備股方面，機構上調金風及東方電氣評級至「買入」，中午分別大升7％和一成二；哈爾濱電氣也炒高9.7％；上海電氣漲2％。