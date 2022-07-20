哈利斯泰爾斯單飛後不論音樂風格、時尚造型街皆有所突破，他的造型顛覆大眾對男裝的刻板印象，模糊性別界線的個性穿搭也經常引起話題，日前推出的《Late Night Talking》音樂錄影帶中，穿著一系列Gucci服飾，其中包括品牌設計總監Alessandro Michele訂製設計外，也有不少出自「Love Parade」系列的服裝，其中一套黑底藍點點襯衫，也與本次品牌為情人節推出的LOVELIGHT系列繽紛浪漫風格相符合，可見哈利斯泰爾斯與品牌間親密的關係。

Alessandro Michele上任Gucci總監後，恰與哈利推出首張個人專輯時間相近，兩人因此結緣成為了互相勉勵、支持的關係，他們的好交情甚至促成「Guccin HA HA HA系列」誕生，同時想窺知Gucci的規劃也可從他的穿搭推敲一二，如在本次新MV中所呈現的繽紛浪漫復古氛圍，正是今年七夕情人節LOVELIGHT系列，所想呈現的微甜氛圍。

Gucci Lovelight系列商品 Bamboo 多色印花肩背提包，20萬3,600。（Gucci提供）

Gucci Lovelight系列商品 藍色Diana 肩背提包，15萬200元。（Gucci提供）

就如同品牌發表「 HA HA HA系列」大聲頌揚友情一般，慶祝起這個浪漫的節日，自不可能含蓄，品牌運用許多具象化的符號如愛心、花朵，以及與愛情有所關聯的鑽石等形象，搭配五彩繽發的色彩，重新演繹品牌經典單品之餘，花樣秀恩愛。以經典Bamboo 1947竹節包，除了包身皮革拼接的菱格紋路外，在翻蓋、包包邊緣上還加入反光鉚釘、新型切口等點綴；另款Diana托特包則以鉚釘排列「LOVED」字樣，以表心意，另外品牌也為該系列專屬包裝，讓你藉著各種單品大聲說愛。