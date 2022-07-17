樂壇天王周杰倫（周董）正帶著老婆昆凌和小孩在澳洲旅行，並將在當地展開工作計畫。澳洲也是昆凌的娘家，她日前曬出與周董在當地景點美照，大方放閃，隨後還去海邊享受大自然美景，周董也在限時動態曬出與一票好友的合照，表示即將開工，不過疑似被人跟車，讓周杰倫直呼：「哥不太喜歡人家跟車」。

周杰倫近日飛到國外工作，不過今（17）日突然在Instagram透露：「希望剛剛跟車的朋友注意安全，哥不太喜歡人家跟車」，照片中的周杰倫看起來有點疲憊，仍用溫和語氣勸告不要跟車，即使被侵犯隱私還是展現高情商面對。事實上，早年周杰倫相當討厭狗仔跟拍，曾拿起手機對著狗仔反拍，也與狗仔爆發過多次衝突，甚至嗆過「狗仔就是該教訓！」不過與昆凌結婚後，周杰倫的個性溫和不少，有一次被拍到與愛妻昆凌一起回家，周杰倫發現有狗仔跟拍，主動敲窗詢問：「換你們了喔？新來的嗎？」接著更把外帶食物送給狗仔，親切表示：「這給你們吃。」舉動非常暖心。

去年周杰倫的旅遊實境節目《周遊記》上映後收獲許多好評，頻頻有傳出要開拍第二季的消息，據傳原本要在台灣宜蘭和花東開拍，但受疫情影響傳將在美國拍攝，對此周杰倫所屬杰威爾音樂表示：「因為疫情的關係，計劃有好幾個版本，目前還沒有確定。」從周杰倫釋出的限時動態中，可以確定的是地點在國外，周杰倫曬出在車站前的照片，令不少粉絲期待會拍攝出什麼樣的內容。