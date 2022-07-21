向佐今(21日)遭大陸狗仔「推理君江小宴」爆料，背著在坐月子的老婆郭碧婷出軌，帶一名美女回婚房，對此，向佐媽媽向太第一時間出面駁斥「亂講」，並透露女方身分，不過狗仔隨後又預告「那我們就繼續發第二彈」，似乎還有更猛的料要曝光。

郭碧婷6月時生下第二胎，目前待在台灣坐月子，未料向佐卻被「推理君江小宴」發現，和一名女子在一起，兩人離開飯店後，又到向佐和郭碧婷北京的婚房，向佐還幫女方披上衣服，整晚並未再離開。

向佐幫忙披外套被拍。(圖／取自微博)

「吃瓜少女張小寒」預告會繼續爆。(圖／取自微博)

不過向太卻第一時間出面否認，表示女方只是他的一個大姐姐，日常會幫忙談一些商務合作，這次是為了向佐的新電影項目，才見面洽談。對此，另一名狗仔「吃瓜少女張小寒」轉發向太回應，並預告：「阿姨這麼講，那我們就繼續發第二彈、第三彈、第四彈嘍」。

而面對網友質疑證據不足，「吃瓜少女張小寒」也語帶玄機回應「你覺得我們可能就拍了這一次嗎」，表示22日會繼續曝光更多內容。