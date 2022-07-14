對於民進黨桃園市長參選人林智堅論文事件，有人認為，縣市長選舉也沒說一定要碩士才可以選，不是號稱五星市長？為何要堅持頭銜？網友直言，如果覺得學歷不重要，那「何必當初」？且現在重點已經不在於學歷，而是在那裏「硬拗」，不肯認錯道歉！張善政則認為，重要的是民眾心裡那把尺。

林智堅論文事件不斷延燒，引起網友在PTT討論，有人認為，縣市長選舉也沒說一定要碩士才可以選，即使到時候論文被判定是抄襲導致碩士學位被撤銷，就不要用碩士學歷參選就好了，不是號稱五星市長？為何要堅持頭銜？

而其他網友則普遍認為，現在重點不在於學歷，而是林智堅在那裏「硬拗」，不肯認錯道歉，如果承認抄襲、繳回學位，就敬他是條漢子、有肩膀，如今？且如果抄襲不重要，那在李眉蓁選高雄市長時怎不早說？問題是誠信吧！「人設」被破壞，就是崩壞的開始。

有網友直言，覺得學歷不重要那為何去洗學歷？當初不洗不就好了？且這種人給他當上市長，不知道多恐怖！硬拗+落跑，這種人要投他？

國民黨桃園市長參選人張善政確診後，14日首度出席公開行程，對於民進黨桃園市長參選人林智堅論文事件，張善政說，誠信比學問重要，他講什麼也不重要，重要的是民眾心裡那把尺。