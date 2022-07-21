吉卜力主題公園將還原《神隱少女》場景。（甲上提供）

奧斯卡最佳動畫《神隱少女》上映21周年，將再次透過大銀幕感動觀眾！該片劇情講述年僅10歲的平凡少女千尋與父母一同驅車前往新家，途中因迷路而誤闖進一個人類不該進入、古老神秘的日式小鎮，沒想到父母竟變成豬，透過少年白龍的指點，她到名為「油屋」的澡堂裡，請託掌管者湯婆婆讓她留下工作，展開一段不可思議的奇妙旅程，透過虛構的奇幻世界，展現千尋面對考驗時激發出的驚人力量，在全球粉絲心目中的地位無可取代。

事實上該片的誕生並不如想像中順利，製作完《隔壁的山田君》後，宮﨑駿提出了新的企劃案《畫煙囪的玲》，描述東京震災後，一個在澡堂煙囪畫畫的20歲女子的故事，但同事鈴木敏夫對持反對意見，宮﨑駿聽完後，將花了1年描繪、貼滿整面牆的意象草圖撕下來丟進垃圾桶，讓鈴木敏夫嚇傻，「他把花了1年時間準備的東西毫不猶豫地扔掉，並立刻投入新的企劃，那短短5分鐘之間的果斷與集中力令人佩服，我至今難以忘懷」，宮﨑駿更立刻提出構想，要以小金井市的江戶東京建築園為舞台。

女主角「千尋」角色原型來自宮﨑駿朋友奧田誠治的女兒「千晶」，當時宮﨑駿在山中別墅度假，每年夏天都會邀請他們一家人同遊，在難得的休憩時光，看著10歲的千晶，宮﨑駿不禁想：「她現在是個活力十足的小女孩，但生長在這個世界裡，她在接下來的人生路程中能一直保持著這種活力嗎？」成為拍攝該片的動機，也將千尋設定為10歲。千晶的父母看完電影後，相當驚訝宮﨑駿竟能精準掌握10歲女兒的精神與心理，千晶本人則笑說：「很有趣。」令原本緊張的宮﨑駿鬆了一口氣。

最讓吉卜力粉絲興奮的是，《神隱少女》片中的經典場景也即將在真實世界登場，日本愛知縣政府與吉卜力工作室攜手打造的吉卜力主題公園公布11月1日正式開幕，為了滿足粉絲迫不急待的好奇心，官方特別在昨（20日）於社群平台推特開立帳號，短短1天就超過5萬人追蹤，其中1則推文公開園區門票將於每月10日發售，預定開幕的11月門票則將在8月10日早上10點開賣，許多粉絲直呼期待，看完電影後就要飛到日本感受最身歷其境的遊玩體驗。《神隱少女》9月8日在台上映。