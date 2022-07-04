歌手朱俐靜2020年罹患乳癌，經抗癌2年仍不敵病魔，今(4日)家人證實已於昨(3)日撒手人寰，享年40歲。超偶冠軍朱俐靜除外型亮眼，也深具歌唱實力，代表作有專輯《存在的力量》及《一千萬次的淚水》，罹癌後還曾用生命唱出《來日方長》。朱俐靜明白自己的身體狀況，曾透露已將銀行帳號密碼傳給家人，認為錢「生不帶來死不帶去」，現階段比較想把音樂專輯做完：「渴望留下幾首歌、最後的聲音」，就沒有遺憾。

朱俐靜去(2021)年接受《ETtoday》專訪時曾透露，當自己被告知「罹患乳癌」時，就已經對「身後事」做好相關準備，包含第一時間傳簡訊給姊姊，交代自己的銀行帳號密碼和家裡鑰匙等，她坦然表示：「錢生不帶來死不帶去，總是有人要花」，透露她對金錢反而看得比較淡然的想法。

當朱俐靜得知罹患乳癌時，她說腦中曾閃過人生跑馬燈：「我的狗該怎麼辦？如果要給別人養怎麼辦？銀行帳戶密碼要告訴我家的誰？」，整個危機意識衝起來，要趕緊把身上該處理的處理完，豁達地說：「我沒有立遺囑，也沒有家財萬貫到要分配」 。

朱俐靜還不忘自嘲，最慶幸的是自己是單身：「我幸運的是，沒有什麼人或生命，會因為我這個人消失，會有很即刻的危險，我沒有家庭、沒有小孩，爸爸還有其他兄弟姊妹照顧，我稍微可以放心一點」；她最掛心的反而是很想把專輯做完：「能做到哪算到哪，我反而很渴望把什麼東西留下來，例如幾首歌，最後的聲音、想要講的話，如果做完就沒有太大的遺憾」，她強調：「音樂還是我最喜歡的，是我的精神動力來源」。