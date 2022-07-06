瑞士一名網友日前參加一場露天音樂節，正在享受音樂狂歡的當下，他突然發現地上有一個洞，裡面還有一隻土撥鼠探頭向外看，他將這段神奇的相遇拍下並分享到網路上，很快就引起熱烈討論，不少人都覺得土撥鼠的模樣十分可愛。

瑞士聖加侖每年都會舉辦「聖加侖露天音樂節（OpenAir St.Gallen）」，許多在地居民或遊客都會到這裡共襄盛舉。近日網友「@danielegugliotta8」在TikTok上分享一段影片，表示自己在參加音樂節的時候，發現了一位特別的訪客。只見地上有一個小小的洞，還有一隻土撥鼠從中探出頭，一臉生無可戀的樣子，當他鏡頭一轉，就可以看到數十人在舞台前狂歡，高舉雙手跟著音樂跳躍、擺動，再回想剛剛土撥鼠的表情，似乎是在表達對陸地上這群「惡鄰居」的不滿。

可愛又逗趣的小插曲，讓這段影片一曝光就引起熱議，截至目前為止觀看次數已經超過450萬，大家都忍不住笑說，「當樓上的鄰居正在開派對，而你只是想在家睡覺時」、「牠只是來告訴樓上鄰居，不要再跳了！」、「土撥鼠：經理在哪裡？我該找誰投訴噪音問題？」、「小小的腦袋充滿了震驚與不解，太可愛了」。

但也有人十分擔心土撥鼠的健康與安全，「嘿兄弟，那是牠的家，牠可不是客人」、「可憐的動物，肯定被噪音和震動嚇壞了」、「這是露天演唱會的一大問題，它用響亮的噪音和入侵大自然的人，影響到當地的野生動物」、「人們的踩踏很可能把牠在地底建好的隧道震垮了」。