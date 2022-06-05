港星李麗珍是一代性感女神代表，她以三級片《蜜桃成熟時》、《愛的精靈》和《玉蒲團之玉女心經》一炮而紅，性感撩人的模樣深植人心，同時，李麗珍也靠著精湛演技，接拍文藝片、舞台劇和電視劇等作品，雖然她已年過半百，不過仍集美貌和實力於一身，且稍早就曬出現身街頭照，簡單綁馬尾、穿T恤就現身街頭逛街，李麗珍還說：「喜歡我行我素、做自己」，親民表現也獲得網狂讚。

李麗珍雖然一出道就和已故港星張國榮同挑大梁，還以《最後勝利》角逐第7屆香港金像獎影后，不過當年為求事業突破，於是轉型拍以三級片《愛的精靈》、《蜜桃成熟時》等片，使聲勢更上一層樓，直到拍《玉蒲團之玉女心經》就不再接拍三級片，不過李麗珍性感撩人的模樣，依舊深植人心，而她之後也靠精湛演技，撕下三級片女星的標籤，以許鞍華執導的文藝片《千言萬語》奪下金馬獎影和香港電影金紫荊獎最佳女主角的殊榮，向外界證明，她是集美貌和實力於一身。

如今李麗珍已年過半百，身為56歲熟女的她，日前還自嘲老又肥、是「肥珍」，甚至拿自己開玩笑：「珍婆婆胖了、老了、沒吸引力」，來自嘲自己的年紀和外表，不過李麗珍今（5日）則在IG曬出逛街照，只見她簡單綁馬尾、頭頂黑色髮夾、白色T恤現身街頭，穿搭隨興又親民。

李麗珍大方分享購物行程，她發文：「喜歡我行我素、做自己」，表示很期待網友的意見，還預告會現身回覆，接地氣舉動獲得網狂讚：「太靓啦」、「好親民」、「期待偶遇女神」。