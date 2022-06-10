陶晶瑩（陶子）與李李仁結婚17年，育有1女「荳荳」和1子「李小龍」，婚姻生活幸福美滿。今（10）日夫妻兩人都在家，注意到窗外有麻雀被卡住，善待生命的李李仁立刻拿起掃把和畚箕爬出窗外救援，成功幫助麻雀脫離困境，李李仁事後發出當下影片，陶晶瑩轉發以3顆愛心大讚「我的英雄」。

演員李李仁今（10）日在facebook上傳兩段由陶晶瑩掌鏡的影片，只見李李仁穿著人字拖，站在一人寬的陽台試圖讓麻雀進到畚箕裡，好將麻雀送到外面，李李仁輕輕地用掃把誘導麻雀，不過麻雀撲騰翅膀，看起來飛不高的樣子，讓陶晶瑩擔心是不是受傷，所以才卡在這裡，擔心貿然放生反而會傷害一條小生命，李李仁則老神在在，覺得應該沒事，直到成功讓麻雀站到畚箕上，李李仁用掃把輕撥一下，麻雀就飛走了，讓陶晶瑩總算放心，直誇：「好棒棒！」

不過要回到室內時，由於這陽台是不能利用的空間，所以沒做方便進出的設計，僅有一個窗戶連接室內與室外，李李仁站上窗台時，半身幾乎和後方的玻璃圍欄一樣高，外面沒有任何防護措施，加上他穿著夾腳拖，如果腳下一滑很容易有危險，好在他緊緊抓著窗框，伸出長腳跨進室內，才結束了這場救援行動。

不少網友看了不禁捏一把冷汗，也大讚陶晶瑩和李李仁有愛心，有網友提議「下次遇到鳥類，可以先用衣服蓋住再捕捉，如此可以避免鳥類因為緊張亂撞或是驚嚇到而死亡」。