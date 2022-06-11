台中東區1名年約60多歲的熱心阿伯見安全島旁佈滿落葉，熱心上前就沿快車道清掃，但身旁車輛不斷疾駛而過，險象環生。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

「危險啦！」日前東區1名年約60多歲的熱心阿伯見安全島旁佈滿落葉，熱心上前沿路清掃，然當時正是天色逐漸昏暗的傍晚時段，許多民眾見阿伯在快車道上清掃，身旁車輛不斷疾駛而過，險象環生，員警獲報緊急出動解危。

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員何誠晉日前傍晚6點多獲報有民眾在東區大智路的快車道掃地，趕到現場時，發現1位年約60多歲，身穿白色短袖汗衫的阿伯在快車道掃地掃得好專心，一旁車輛不斷呼嘯而過，天色又逐漸昏暗，趕緊上前告訴阿伯：「阿伯啊，別在這邊掃地啦，危險啦！」得知許多民眾報警，他也不好意思地說：「好好好，不掃了。」

原來阿伯就住在附近，他見到安全島旁佈滿落葉，一時手癢，熱心地想為市容盡一份心力，便拿起掃把沿著安全島一路往前清掃，沒有考慮到快車道車速較快，容易發生危險，對於自己的舉動驚動員警前來提醒，也不好意思的表示「下次會注意啦」。

警方呼籲，民眾平時出門在外定要注意自身的安全，維護環境整潔固然重要，但是還是要以自身的安全為第一考量，若見到公共環境髒亂可以撥打1999市民專線，轉報環保局或清潔隊到場協助清理。