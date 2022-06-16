警方獲報後也立即到達現場指揮交通，並通知工務局養工處前往移置倒塌路樹，順利恢復交通。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市區今日早上驚傳車禍，27歲施姓男子開著賓士百萬轎車C300在路上行駛時，精神不濟沒注意到與前車的距離，發現靠太近了向右打滿方向盤，導致車輛不慎追撞安全島上的行道樹，造成車全毀樹倒塌，所幸施男受輕傷，並無大礙。警方獲報後也立即到達現場指揮交通，並通知工務局養工處前往移置倒塌路樹，順利恢復交通。

今日上午6時40分許，高雄市新興區民族二路段北向南快車道，發生一起交通事故，施男開車由民族路二北往南行駛時，因精神不濟，在過彎道時，發現與前方車輛太近，這時想閃避車輛避免撞上，但是方向盤轉太多了，導致右前車頭撞上安全島，並且波及到行道樹，造成行道樹橫向倒塌在民族二路上，佔據了兩個車道，導致交通不便，而施男車頭全毀無法行駛。

據了解，施男晚上在六合夜市擺攤，到早上才返回家休息，返家途中太過勞累，才會沒注意到與前車的距離，急於閃避才發生車禍。

現場由交通分隊進行測繪，並對施男實施酒測，經查無酒駕，肇責仍待警方進一步調查釐清，到場員警除了指揮交通外，也聯絡工務局養工處到場處置倒塌行道樹，於8點前已將倒塌路樹清除，順利恢復交通順暢。