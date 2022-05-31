陳姓男子為閃避路中犬隻，不慎衝向路旁草叢堆受困而進退不得。（警方提供）

台北陳姓男子30日深夜駕車返家，途中行經台中市東勢區石城街石山巷，因夜色昏暗為閃避路中犬隻，不慎衝向路旁草叢堆受困而進退不得，警方獲報馳援，同步通知道路救援，並開啟巡邏車警示燈及協助維護現場安全，不到1小時成功脫困。

28歲陳姓男子昨深夜11時許駕車要返回台北，途中行經台中市東勢區石城街石山巷，因夜色昏暗於行駛時為閃避路中犬隻，不慎衝向路旁草叢堆中受困進退不得，於是報案請警方協助。

石城派出所長劉明泉、警員林辰浩接獲報案後隨即到場，所幸車內僅有駕駛一人，並確認現場無人傷亡。警方立即協助聯絡就近拖吊業者前來道路救援，且為避免夜間視線不佳，受困車輛於等候救援期間，或進行拖吊作業時發生二次追撞，於該處開啟巡邏車警示燈並協助維護現場安全。

陳姓駕駛表示，事發當時電話打不通道路救援服務且人生地不熟也不知向誰求助，非常感謝警方熱心幫忙聯繫拖吊業者及維護安全，讓受困小客車於1小時內即可恢復正常行駛。

東勢警分局提醒駕駛人，如遇到車況不佳拋錨或意外事故時，應先開啟警示燈或擺放故障警示標誌直到警方或救援作業人員到場，以維護自身及其他用路人行車安全。