北市下午下起大雨，士林區中正路、華光街交叉口6日下午5點3分發生路樹倒塌，壓損一輛公車和自小客車，所幸沒有造成人員受傷，警方獲報，立即在現場疏導交通，並排除坍塌的路樹，恢復交通順暢。
警消表示，現場倒塌的路樹直徑約60公分，高度約12公尺，從中折斷、樹幹橫跨3線車道，導致同向車道的車輛無法動彈，所幸路過的公車僅車頂碰觸樹幹，車內無人受傷，警方到場立即拉起封鎖線，並疏導交通。
北市下午下起大雨，士林區中正路、華光街交叉口6日下午5點3分發生路樹倒塌，壓損一輛公車和自小客車，所幸沒有造成人員受傷，警方獲報，立即在現場疏導交通，並排除坍塌的路樹，恢復交通順暢。
警消表示，現場倒塌的路樹直徑約60公分，高度約12公尺，從中折斷、樹幹橫跨3線車道，導致同向車道的車輛無法動彈，所幸路過的公車僅車頂碰觸樹幹，車內無人受傷，警方到場立即拉起封鎖線，並疏導交通。
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