台鐵平溪線4703次列車第三節車廂車窗遭路樹擊中，窗戶破了一大洞。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

台鐵平溪線4703次列車今日清晨從十分開往菁桐當頭班車，司機員於平溪站間發現，邊坡路樹傾斜立即通報，未料，抵達菁桐站後，第三節車廂車窗已遭路樹擊中，窗戶破了一大洞，玻璃散落一地，幸車上無乘客，未造成人員傷亡。

台鐵瑞芳站長黃正民表示，4703次列車昨晚在十分站過夜，今天清晨開往菁桐站當頭班列車，約5點08分時行經平溪站，司機員發現K11＋400處邊坡有樹木傾斜，疑似連日豪大雨造成邊坡土石鬆軟，立即用無線電通報十分站。

黃正民指出，十分站接到通報，立即啟動搶救應變機制，動員道班十餘人員至現場搶救，4703次列車發車後，於事故點前等待搶修，經1個多小時搶救才通車，約上午6時28分重新發車。

黃正民說，4703次列車返回菁桐時，司機員有看見路樹傾斜，未料到站後，第三節車廂已被擊中，所幸車內無人，未造成人員傷亡。他提及，經統計影響3班次列車、旅客6人，平均誤點45分鐘。