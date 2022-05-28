北宜公路坍方 電線桿斷裂路樹倒塌 雙向封閉中 08:012022/05/28 中時新聞網 高佩琦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北宜公路坍方，電線桿斷裂。（圖／翻攝自臉書《北宜公路路況分享》） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連日的大豪雨導致北宜公路31.1公里處，靠近財茂灣附近，今（28日）凌晨3時許發生坍方，造成電線桿斷裂及路樹倒塌橫躺在馬路中間，目前雙向車道封閉，相關單位搶修中，請用路人提早改道小心駕駛。 連日降雨竹縣多處道路坍方 縣府緊急搶修中 端午連假國道車多 高公局規劃11條替代道路 仁愛鄉力行產業道路翠巒段 落石坍方今搶通 #坍方 #北宜公路 #電線桿斷 #路樹倒塌 #坪林 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台8線106k今晨電桿倒塌 谷關段提前搶通 10:182022/05/25 寶島 嘉縣山區連日大雨道路落石 廠商連夜搶通 14:442022/05/26 寶島 大雨狂刷 竹縣多處道路坍方緊急搶修中 13:102022/05/27 社會 台7甲線環山段崩塌受阻 預計下午搶通 14:582022/05/27 社會 竹縣大雨 多處道路坍方緊急搶修 04:102022/05/28 地方新聞 新北闊瀨吊橋毀損 議員促修復 04:102022/05/24 地方新聞 連日豐原山區大雨路樹倒 警凌晨除障礙護路人通行 12:052022/05/26 社會 遊祕境賞水舞 新北推捷運攻略 04:102022/05/22 地方新聞 新北攜手米其林餐廳 喝出包種茶新風味 04:102022/05/11 地方新聞 新北坪林消防分隊及市民活動中心落成 兼顧地方安全與文化 15:162022/04/25 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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