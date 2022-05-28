連日的大豪雨導致北宜公路31.1公里處，靠近財茂灣附近，今（28日）凌晨3時許發生坍方，造成電線桿斷裂及路樹倒塌橫躺在馬路中間，目前雙向車道封閉，相關單位搶修中，請用路人提早改道小心駕駛。

連日降雨竹縣多處道路坍方 縣府緊急搶修中
端午連假國道車多 高公局規劃11條替代道路
仁愛鄉力行產業道路翠巒段 落石坍方今搶通
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