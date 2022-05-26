嘉縣山區因大雨落石，開口契約廠商連夜前往搶通。（建設處提供／張亦惠嘉縣傳真）

梅雨季來臨，連日大雨造成嘉義縣山區道路落石，25日嘉155線、嘉169線都發生落石砸車的意外，嘉義縣政府建設處通知公所及開口契約廠商，連夜搶修，26日山區境內各公路皆暢通。

建設處長郭良江表示，山區各鄉公所與廠商簽訂開口契約，若有坍方落石狀況，就能馬上通知廠商前往搶修，轄內除阿里山鄉轄區嘉169線達邦公路、嘉155線部分路段常發生落石坍方外，嘉159甲線、嘉129線都是遇雨容易落石坍方的路段。

根據氣象局統計，嘉縣前一日降雨量以阿里山國小測站最高136.5毫米、奮起湖、隙頂測站也都超過120毫米。

郭良江表示，25日落石發生後立即通知公所請廠商搶修，嘉169線28k＋500處當天下午4點搶通；嘉155線12k＋000當晚10點搶通完成，雖已搶通，第二仍請民眾非必要勿前往易發生落石坍方路段。

至於阿里山公路部分，五工處阿里山工務段段長蔡衛勇表示，目前台18線全線暢通並無落石坍方等狀況。