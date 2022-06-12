有些街道上的路牌、交通號誌也常被過茂密的路樹遮蔽，讓用路人無法看清路名、號誌燈號，造成交通危險。（謝美英提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園針對市內11萬棵行道樹進行普查，同時將易破壞人行道的樹種逐步進行汰換，不過市議員謝美英指出，街道上經常見到路牌、交通標誌被樹木遮蔽的狀況，危及用路人的安全。對此養工處回應，養工處對轄管重劃區的巡察頻率為每周1次，若為公所道路則會轉知區公所處理。

謝美英指出，遇豪雨等天災時常會有樹木路倒，都要等到有民眾、里長等人通報，市府才會派員前往處理。另外，街道上有些路牌、交通號誌常被過於茂密的路樹遮蔽，這會讓用路人無法看清路名、號誌燈號，造成交通危險。

謝美英認為，行道樹無論是公有或私有都應該維護管理，尤其是公有的管轄範圍，更應該要定期修剪、制定定期巡查修剪SOP流程。不過她也肯定行道樹普查作業，目前約有6萬5千棵行道樹有掛牌約，未來還將設有QRCode掃描功能，讓民眾能查詢樹種特色及樹籍資料。

養工處回應，養工處轄管重點的重劃區，如中路、經國、青埔、草漯等重劃區，巡察頻率為每周1次，其餘市內道路為各公所的轄管範圍。一般民眾在通報樹木倒塌、有遮蔽狀況時，多數直覺會通報工務局，如果是公所的轄管範圍會轉知公所處理。

桃園市行道樹數量前3名分別為台灣欒樹、樟樹及小葉欖仁，養工處說，行道樹的樹種也會影響修剪、維護的頻率，例如最飽受爭議的樹種為黑板木，其特性因擴張快速，易形成板根，常破壞人行道鋪面，且木材質地鬆脆，遇到風災易造成斷枝，不過市內並沒有太多地方種植黑板木。

養工處另提及，行道樹若不當修剪易導致樹木衰弱死亡，因此修剪作業人員都須經過受訓、考取合格證，可大幅降低錯誤修剪情況，讓樹木健康生長、增加樹體通風及採光，進而減少病蟲害發生，自2017年至今已發放約800多張，雖然沒有回訓制度，但有效期限為3年，合格證到期後須重新考照。