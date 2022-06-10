嘉義樹木園增加栽種外來種的水生植物、薑科植物，自然生態更多元豐富。（廖素慧攝）

嘉義樹木園增加栽種外來種，火炬薑花吸睛。（廖素慧攝）

嘉義樹木園是台灣非原生種植物的大本營，有百年以上老樹，近年來整修園內3棟木造舊房舍陸續完工，且增加栽種薑科、可食用水生植物、旅人蕉科觀賞植物，園區自然生態更豐富多元，遊客感覺耳目一新。

林試所中埔研究中心助理研究員蔡景株指出，嘉義樹木園以外來種植物為主題，9成以上樹木非台灣原生種，近年來又增加栽種35種外來種植物，有薑科植物，還有可食用的水生植物如水稻、空心菜、荸薺、蓮花等，以及觀賞用的旅人蕉科植物包括旅人蕉、天堂鳥蕉、赫蕉。

蔡景株說，旅人蕉科是台灣大宗景觀植物，不易感染褐根菌，種在園區大門入口處附近，觀賞效果好，而薑科植物、可食用水生植物屬於半日照植物，種在管理室周邊，有南洋杉樹蔭，也有嘉義公園滲透下來的自然水源，薑科及水生植物很常見，能獲得民眾的共鳴。

蔡景株說，園區有3棟老舊木構房舍配合國家植物園方舟計畫進行整修，其中管理室已完成，另有2棟規畫作為展示、遊客服務中心等用途，預計今年下半年完工後，將會擇期開放。

林試所中埔研究中心表示，嘉義樹木園源自日據時期為了試種橡膠樹，後來擴大引進印度紫檀、大葉桃花心木、柚木等各類熱帶經濟樹種，現存有全台最多的巴西橡膠樹群、最大棵的巴西橡膠樹也已有百餘年樹齡。

還有緊鄰北香湖公園的「埤子頭植物園」，占地約4.6公頃，近年來也種植食草植物，打造蝴蝶區，目前已發現約300多隻蝴蝶，可預約參觀。