創世嘉義院劉宇傑建築師事務所設計，外觀以倒立的房子為設計理念，象徵植物人家庭遭逢意外因而倒懸。（創世嘉義院提供／呂妍庭嘉義傳真）

「我已經等了4年了，什麼時候有床位？」一心想把植物人女兒送到創世基金會嘉義院的黃媽媽還在等待著！創世嘉義院收容植物人床位數僅僅22床，卻有34位民眾排隊候床中，如按現行平均3年才能等到一床，34人排完一輪要等上100年，為擴大服務腳步，創世嘉義院新院區明年動工興建，近日創世啟動勸募，希望盡快籌足建院經費和長年服務費。

創世嘉義院長蕭伃雯指出，創世基金會嘉義院於2002年立案，22個床位多年來一直呈滿床狀態，但根據衛福部今年統計，嘉義縣市植物人及重度失能臥床者約有400多位，不只許多植物人家庭迫切等待救助，因疫情經濟大受影響的民眾也想把家人送到創世。

蕭伃雯說，疫情持續2年多，許多民眾生計大受影響，為減輕壓力，想把家人從護理之家轉到創世的詢問度明顯增加，畢竟創世只要符合資格，就能領取政府補助，跟坊間業者的收費有相當的落差。

為擴大服務量能，創世相中一棟停業多時的旅館用地，面積約360坪，2019年預先從創世建院基金提撥1億多買入，經過設計師劉宇傑規畫，外觀將以倒立的房子為設計理念，象徵植物人家庭遭逢意外因而倒懸，自明年起將花4年時間打造成地上8層，建坪1269坪、地下3層大樓，一次提供90床服務。

蕭伃雯表示，因經費是從創世基金會的基金提撥，考量其他地區也有建院需求，6月起會賣力勸募，並訂下今年全台募集8000萬元目標，除做為建院經費，部分也規畫做長年服務費。