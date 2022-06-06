意外發生後，步道口現場已封閉。（東勢林管處提供）

台中大雪山森林遊樂區5日發生樹倒壓死人意外。（東勢林管處提供）

台中大雪山森林遊樂區5日發生樹倒壓死人意外，63歲張姓男子與吳姓妻子昨在遊樂區內步道健走，吳女被突然倒下的大樹壓住，附近山友和民眾合力抬樹救出，到院前已無生命徵象，搶救後仍不治，家屬質疑是公共安全問題，要求要查清楚。東勢林管處6日邀請專家現勘，研判步道外20公尺以上卡氏櫧倒伏，造成步道旁第二株卡氏櫧側枝被打落致生意外事故，稍來小雪山國家步道事發後已暫時封閉。

張姓男子昨天與吳姓妻子大雪山森林遊樂區，中午12點多行經大雪山林道35.2公里，稍來小雪山步道入口處，走在前方的他，突然聽到「碰」巨大聲響，回頭看到一棵約20公尺高的大樹倒下，壓到旁邊樹後再壓向妻子。

此時剛好有其他山友下山，眾人合力抬樹幹，拉出妻子，但人已明顯沒呼吸心跳，妻子送到東勢農民醫急救仍不治。張男質疑這是國家森林遊樂區，為何在步道發生這種事。張男女兒說，倒下的大樹離步道很近，明顯是公共安全問題，管理單位一定要查清楚，還家屬公道。

東勢林管處指出，5日下午1時許，吳姓女遊客於大雪山森林遊樂區內大雪山林道35.2公里稍來小雪山步道入口處，因樹木側枝斷落致生意外，吳女同行者至離現場200公尺收費站通報後，立即派3名人員至現場協助進行CPR，但救護車送達醫院時該遊客已無生命跡象，對於意外深表遺憾。

東勢林管處表示，6日立即邀請中興大學王升陽、曾喜育、嘉義大學詹明勳等3位教授至事故現場現勘，經研判現場情況，因步道外20公尺以上卡氏櫧倒伏，造成步道旁第二株卡氏櫧側枝被打落致生意外事故。

東勢林管處指出，卡氏櫧倒木距離步道超過20公尺，其樹幹長滿附生植物外觀青綠，且尚具有萌蘗之側枝。卡氏櫧倒木生長於溝谷坡上，排水匯集處，梅雨季土壤含水飽和，根部有出現腐朽菌，根系無法固著於土壤，導致樹木無法支撐樹體重量，而導致根拔倒伏，根盤翻起在原地。

另外，步道旁2公尺處卡氏櫧側枝外觀沒有明顯缺陷，因第一株卡氏櫧而產生連鎖骨牌效應倒伏，同時周圍卡氏櫧、森氏櫟、青葉楠及烏心石等闊葉樹側枝被打落。

東勢林管處強調，稍來小雪山步道每月由鞍馬山工作站派員巡檢一次，如發現有危木即由工作站立即移除。另依東勢處大雪山園區經營管理季稽查紀錄，該處就主要步道林木、主要遊憩據點（35K收費站、43K遊客中心及住宿區、49K小雪山資訊站）內若有疑慮之林木進行檢視追蹤列管，該倒木非屬追蹤清冊內。

稍來小雪山國家步道事發後已暫時封閉，於6日由鞍馬山工作站派員分組進行園區步道全面巡檢。