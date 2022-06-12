南投縣111年度社工日活動12日在魚池鄉金龍山步道盛大展開，活動中也表揚17位「111年度南投縣社會工作專業人員暨團體表揚計畫」獲獎人員。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣111年度社工日活動12日在魚池鄉金龍山步道盛大展開，2百餘位社工及眷屬一早就扶老攜幼齊聚金龍山步道，沿著景色優美的步道健行，歡慶社工日；活動中也表揚17位「111年度南投縣社會工作專業人員暨團體表揚計畫」獲獎人員，感謝他們平時於社福領域上的辛勤付出與貢獻。

南投縣111年度社工日活動由社會及勞動處長林志忠主持，林志忠表示，為使縣內社工夥伴得以在疫情的肆虐下，親近大自然，放慢步調，讓平時忙碌的社工夥伴們得到喘息的機會，特別選在風景優美的金龍山步道辦理社工日健行及表揚活動，感謝他們辛苦付出，也讓他們能與家人一起共度悠閒溫馨的假日時光。

活動中林志忠也頒發獎表揚17位「111年度南投縣社會工作專業人員暨團體表揚計畫」獲獎人員，包括活力新秀獎6人、績優品質獎6人、資深表率獎3人，社工專業制度優良團體獎2單位，感謝他們平時於社福領域上的辛勤付出與貢獻，儀式簡單隆重。

林志忠說，社工夥伴是安定社會的重要角色，縣長林明溱相當重視社工人員工作權益，指示該處持續配合中央政策，精進社工夥伴薪資水平及勞動條件，像推動民間社工夥伴一年8薪點的進階制度、落實民間單位登打社工人力資源管理系統，以保障社工人員年資等措施；此外，也修訂「南投縣政府推行社會工作人員制度實施要點」落實逐年調薪，建立專業久任及友善工作環境。

縣府一方面逐步完善社會福利政策外，一方面，也關心社工夥伴的執業安全、福利待遇，像是已推動數年的社會工作人員執業安全方案，補助民間單位購置相關執業安全設備，另也推動社工夥伴參加團體保險的制度，增加執業過程中的保障。

而每年縣府也會舉辦分級分科訓練、人身安全及舒壓課程，提供給辛苦的社工夥伴來參與，今年更與南投縣社會工作師公會合作辦理服務品質精進課程，提升社工夥伴考取證照之機會。