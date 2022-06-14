裕隆汽車（2201）重視企業ESG永續發展，透過本業資源投入社會創新永續模型，持續推動SDGs聯合國永續發展目標。關注疫情後無家者貧窮與缺乏工作機會問題，裕隆汽車旗下裕豐管家以物業管理本業支持社會創新，支持培力「無家者」洗地清潔創造工作機會的「友洗社創」成為物管策略合作夥伴，透過企業責任採購方式，由裕隆汽車與旗下裕豐管家提供所屬物管場域，協助「友洗社創」接軌產業，持續提升物管清潔職能與增加穩定的工作機會。

裕隆汽車與家樂福文教基金會兩大企業ESG夥伴率先響應此計畫，以企業責任採購，委請友洗團隊清洗位於裕隆總部大樓與新店家樂福中間廣場，透過企業跨界合作，推動社會參與永續共好，支持無家者以勞動重返社會，同時，創造在地共好環境，讓台灣社會看到更多「產業創新服務的溫度」！

「友洗社創」手把手培力無家者洗出一技之長「友洗社創」是由《做工的人》知名作家林立青在去年底創辦，因為關照做工基底層的社會百態，他注意到疫情後，大量減少打工機會，更多人成為無家者的現象。因此，他成立了「友洗社創」聘僱無家者，從事高壓清洗地面與特殊清潔等服務，協助無家者們能習得終生技能，回歸社會。秉持著「用勞動尊嚴消除貧困」的想法，林立青成立友洗公司為無家者製造工作機會，透過訂製的專業高壓清洗機器設備、整齊專業識別裝備，以及裕隆集團旗下中華汽車（2204）贊助一台符合工作需求的商用車「友洗號」，組織起可移動服務的清潔團隊，透過社工陪伴與完整教育訓練，以專業領班帶領無家者實地操作的手把手培力工作形式，逐步指導無家者使用專業清洗機器，建立起專業清洗業務職能。

友洗社創目前陪伴無家者洗地場域以校園、藝文空間及宗教聖地等公共場域，讓無家者透過付出勞力打工洗地板賺工資，獲得自力更生的機會，有能力重返社會，進一步也有能力回饋社會，同時，也期望透過專業服務的過程，藉此消除一般人對街友的刻板印象。

裕隆汽車創新ESG行動，結合本業與集團價值鏈資源，串聯社會企業，持續為社會參與永續模型尋求解方。裕隆汽車認同「友洗社創」創造以勞動重返社會的社會創新計畫，串聯產業帶入社會創新永續營運模式，結合旗下營建物管事業，透過企業責任採購，將「友洗社創」加入裕隆旗下裕豐管家的物業管理體系。

友洗團隊已通過裕豐管家認可，以不對環境汙染的高壓洗地設備與服務，擁有業界的水準，具備營業競爭力潛力。未來，裕豐管家亦將規劃所轄包含裕隆新店總部、裕隆城、新店綠湖公園等物管場域，以責任採購方式整合大樓物管定期清潔業務，提供物業清洗工作，增加「友洗社創」創造無家者工作機會。