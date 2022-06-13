因受疫情影響，台灣失業人口突破42萬人，中華汽車為協助街友就業，翻轉人生，以企業力量支持《做工的人》作家林立青微型創業，從作家轉型成頭家，這回，林立青帶領街友組成可移動服務的清潔團隊，並於社會創新模式下成立「友洗社創」，期望以實作培力建立街友專業清洗職能。

中華汽車長期推動ESG，力挺做工的人，大力贊助「友洗社創」ZINGER PICK UP三開型車款，透過商用車一條龍改裝服務，打造成為符合洗地所需的工作用車。「友洗號」投入至今，陪伴街友出勤洗地，服務次數達23場，累積里程逾7000公里，林立青信心滿滿的表示：「未來我們計畫前進校園、公共區域及宗教聖地，除了給弱勢者一個自力更生的機會回歸社會，更希望他們能夠進一步回饋社會。」

創業要人幫、專業當靠山！為滿足「友洗號」工作特性、載重考量及上下貨各項需求，中華汽車將ZINGER PICK UP搖身一變，打造成為專屬街友工作的「友洗號」，不僅車輛贊助，為長期協助「友洗號」進行洗地服務，中華汽車除邀請裕隆集團各品牌企業響應支持外，另額外提供三年十萬公里免費保養，讓車輛行駛更有保障。中華三菱擁有綿密的經銷據點，全台共有123間服務廠，透過雲端車輛維修履歷系統，讓「友洗號」可依工作出勤區域不同，於全台各地預約保養，並隨時掌握車輛維修狀態及進度，靈活調動車輛使用需求。

中華汽車以商用車起家，多年來透過商用車改裝不僅滿足各行各業的工作需求，更協助不少NGO組織以「社會創新」的商業模式帶來營收。藉由社工輔導轉介，「友洗社創」打造街友物業管理社會創新模式，培力弱勢，提供街友穩定的工作機會，以一己之力回饋社會；南迴協會行動餐車成功將大武鄉「捌個零社企」栽種的原民作物銷售出去，2019-2021年餐車出勤次數達580次，為當地帶來183萬元營收；「噗噗共乘」則媒合偏鄉運輸需求，讓商用車成為偏鄉獨有的靈活小巴，不僅提供長者孩童接駁服務，「司機」職缺也讓當地居民能夠留在家鄉為鄰里服務。未來，中華汽車期望持續推動ESG，逐步落實「用車子做好事、為在地創造工作機會」的共好藍圖。