蘇澳分局澳花派出所副所長松曉成，去年執行山難搜救工作救援8名登山客，又順利尋獲1名女子登山失聯案，並安全護送登山客；松曉城說，這些都是警察應做的事情，每次看到焦慮的家屬放心後，心裡就會感到踏實。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

明日就是一年一度的警察節，宜蘭縣政府警察局特別在今（14日）上午9時30分舉辦機關模範警察、蘭城警英獎及績優一級主管獎頒獎典禮，由縣長林姿妙表揚10位績優警察人員。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

明日就是一年一度的警察節，宜蘭縣政府警察局特別在今（14日）上午9時30分舉辦機關模範警察、蘭城警英獎及績優一級主管獎頒獎典禮，由縣長林姿妙表揚10位績優警察人員；其中獲獎的刑警大隊偵查佐陳宏恩，其父親也是蘭城警英獎第一屆的模範警察，父親開心說「後浪推前浪，以兒子為榮」。

獲獎人員當中，刑事警察大隊偵查佐陳宏恩，在去年期間查獲高達29件毒品販賣案件，去年6月間更偵破一起以林嫌為首的17名詐欺車手集團，該集團利用拍賣詐財、盜用通訊軟體等手法進行詐騙，受騙被害人多達103人，非法提領逾760萬元，為去年查獲的重大經濟犯罪案。

陳宏恩表示，能獲獎不是個人的榮譽，因在刑事工作中，所有案件都是同仁們一點一滴累積而成的；像去年有一個詐騙集團案件，先逮到一個犯嫌，再從內部逐一瓦解，大家耗費非常長的時間，所以此次獲獎是整個團隊的榮耀。

特別一提的是，陳宏恩的爸爸陳保羅，是蘭城警英獎第一屆的得主，現任縣警局少年隊小隊長，陳保羅開心至頒獎現場觀禮，恭喜兒子得獎，表示後浪推前浪，已兒子為榮，盼他能再接再厲、考取幹部，在警界有更好的發展。

而蘇澳分局澳花派出所副所長松曉成，去年執行山難搜救工作救援8名登山客，又順利尋獲1名女子登山失聯案，並安全護送登山客；松曉城說，這些都是警察應做的事情，每次看到焦慮的家屬放心後，心裡就會感到踏實。

此次獲獎人員有，宜蘭分局偵查佐李峻業、羅東分局偵查佐邱丞頡、交通隊小隊長簡瑞英、宜蘭分局警員洪家銘、礁溪分局警員張湘芸、三星分局警員陳照平、督察科員游裕湘及保安科員王志偉；另外，羅東分局警務佐魏美珍獲機關模範警察；行政科長蔡松本獲績優一級主管獎。