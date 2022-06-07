嘉義市環保局修剪及清理木棉花的結果。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

台南白河「林初埤木棉花道」每到春天人潮擠爆觀賞花海美景，嘉義市八德路也有木棉花道，但棉絮紛飛造成居民困擾，有議員建請市府移植他處，市府表示，每年花季後持續修剪果實來減少棉絮。

市議員張秀華指出，木棉花作為景觀樹有其美感，適合種在郊外、公路當行道樹，但嘉義市八德路中央分隔島種木棉花，雖然開花期美觀，花落果裂後飄落棉絮紛飛，有里長及民眾陳情棉絮往往引發打噴嚏、鼻子癢等情形，希望市府移植至郊區如水資源中心，減少對市區居家環境的影響。

市府建設處表示，八德路自中興路口至世賢路一段的中央分隔島種植木棉花約100株，由於木棉花的樹幹挺直、樹冠適中，春天開花期也美觀，因而種植為行道樹，已種了2、30年了，若要移植到別處恐影響樹的生長。

市府建設處表示，近幾年每到春季開花期後，委由環保局修剪果實以預防果實裂開後棉絮隨風飛揚四散，以減少棉絮到處飛散造成對居家環境的影響，今年4月中旬、5月底也持續修剪果實。

嘉義市保福里長李振煌指出，市府每年4、5 月間會修剪木棉花果實，長期修剪下來棉絮飛散的問題確有改善，但同時也影響到木棉花的生長力、繁殖力減弱，開花量變少、樹形也不似以往美觀，樹蔭的遮陽效果也降低。

李振煌說，市府每年動用大批人力修剪卻讓樹的美觀度減低，與其如此耗費人力，不如將木棉花移植他處，換種其他景觀行道樹，像世賢路種黃金阿勃勒能美化綠化環境、綠蔭效果也佳。