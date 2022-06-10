新竹市10日新增1272名確診個案，今年以來累積4萬8904名確診個案，目前累積居家照護者為9486人、居家隔離者為3265人。

市府表示，因應竹市學童疫苗施打完成，竹市高中、國中小、公立幼兒園學生自下周一（13日）起恢復實體上課，也提供4大復課防疫措施。

包括第一，落實校園清消，讓學生安心返校；第二，可自行申請自主防疫假，不計入出缺勤計算；第三，國三學生畢業前採線上或實體課程，授權各校決定；第四，確診者若發病前兩日有到校，該班停班3日。

市府表示，為提供民眾便利疫苗施打服務，體育館施打站（公園路295號），下周持續針對符合中央規定接種資格民眾之輝瑞疫苗施打服務，不限劑次、隨到隨打，開站時間為周一至周五上午8點至11點，下午14點至17點，因兒童及成人劑量不同，動線將會分流。

另外，民眾仍可於「5-17歲兒童和青少年輝瑞疫苗」、「6-11歲莫德納」及各廠牌疫苗診所醫療院所開診時間，預約接種疫苗。

市府提醒，設籍新竹市65歲以上老人及55歲以上原住民，於6月30日前接種任1劑次疫苗，皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑，符合接種資格之民眾可把握機會，踴躍接種，保護自己、保護家人。

衛生局表示，本市社區醫療站（武陵路25巷側）本周六（6月11日）為服務最後1天，當天場次上午9點至12點結束後，將暫時收站，民眾如有需求可洽本市基層診所預約，如有疑問，請洽本市居家關懷中心03-5320900，由專人服務。