1名網友PO文抱怨收到5千元罰單，開罰理由是在國道5號慢速行駛，他當時以「車速76公里」行駛內車道，該路線最低限速90公里，他還說當時前後都沒車，質疑開罰不合理；其他網友則砲轟「這種速度就不要開出來擾民」、「會塞車就是有你這種行為人」。

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前開車行駛在國道五號內側，當時行駛在內線車速為76公里，前後方都沒有車輛，之後收到警方的「龜速罰單」遭罰5千，他認為相當不合理；罰單照片中，警方在違規事實上寫著「慢速小型車違規行駛內側車道，速限90公里，行速76公里」。

網友在國道5號慢以「車速76公里」行駛內車道，還稱當時前後都沒車，質疑收到罰單不合理；其他網友則砲轟「這種速度就不要開出來擾民」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

其他網友紛紛留言「這種速度就不要開出來擾民」、「會塞車就是有你這種行為人」、「會不會因為大家都開走了，所以你前後就都沒人了，自我感覺真好」、「同理可証，前後沒車的狀況下，時速可以到300是可通融的」、「不合理！應該罰五萬」、「我奶奶開的都比你快」、「開76你可以開省道就好了嗎？不要上國道拜託」、「為何不好好待在家就好」。

「高速公路及快速公路交通管制規則」第8條規定，不同車種及車速車輛應分道行駛，車速低於80公里之較慢速小型車除超車外，應行駛外側車道，內側車道為超車道，但小型車於不塞車狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道，中間(中線、中內及中外)車道則提供時速80公里以上之車輛行駛。