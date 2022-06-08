一名山友在臉書社團「靠北登山大小事」發文，他表示在攀爬「武陵四秀」之一的桃山，在山叉營地往桃山方向的山徑上，發現一具女性遺體，熱心山友擔心遺體遭受動物啃食，已經先把遺體揹至桃山山屋，並且通報警消，並且與女子寫有姓名的背包拍照PO臉書，期盼廣大網友協助指認。

貼文一出，網友紛紛留言表示「應該拍照存證，是不是要有檢方到場才能移動？」、「怕被動物吃了」、「看看身上有無手機或證件？」、「看最近登山隊有無落單的人，若沒有，可能獨攀的機率大」、「確定可以移動？有無破壞現場可能」。