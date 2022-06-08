新竹市58歲的劉姓女山友，6月3日獨自一人攀登Y聖（聖稜線Y型縱走），預計8日從桃山下武陵，今天下午2時許被發現陳屍在池有山與桃山間的山徑上，剛好位於台中市及新竹縣交界處；最後由消防署仲裁，由台中市消防局派員連夜出發，9日再會同梨山分隊並請高山協作協助，前往搬運劉女遺體。

台中市消防局於8日下午2時許接獲報案，民眾於雪霸國家公園的武陵四秀，三叉營地往桃山方向路上，發現一名女登山客無生命跡象；因路線橫跨新竹縣、台中市轄區，雙方消防局接獲通知後皆動員待命，從衛星定位確認轄區範圍，再責由台中市或新竹縣派員協助支援。

台中市消防局指出，經消防署勤執中心協調後，由台中市消防局派員上山協助運送遺體，該局指派和平、谷關分隊連夜出發，9日再會合梨山分隊，並請高山協作協助，希望將遺體送到武陵農場雪山登山口，估計上山就要花5、6個小時，若搬運遺體恐會更久；如果天候許可將申請空勤直升機協助，以加快速度。

消防局表示，劉女規畫的行程，6月3日從武陵四秀登山、池有山、新達山屋；4日從新達山屋、塔克金溪源頭、霸南山屋、大霸尖山、中霸山屋；5日落腳霸南山屋，6日前往巴紗拉山、布秀蘭山、品田山、新達山屋；7日前往池有山、三叉營地、桃山山屋，預定8日經桃山、武陵四秀登山口後下山，卻被發現陳屍山徑，死因仍待調查。