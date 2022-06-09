劉女大體由消防弟兄及救難人員等送至梨山衛生所，家屬領回新竹後，再報請當地檢警進行相驗。（台中市消防局提供）

新竹市劉姓女山友，6月3日獨自一人攀登Y聖（聖稜線Y型縱走），預計8日從桃山下武陵。昨天下午2時許被發現陳屍在池有山與桃山間的山徑上，台中市消防局昨天派員連夜出發，今天會同梨山分隊並請高山協作協助，用背負方式將大體運送至桃山登山口，梨山91送往梨山衛生所後，由家屬領回新竹再報請當地檢警相驗。

台中市消防局8日14時31分，接獲高山協作「阿凱」登山隊田先生報案，於新達山屋往桃山山屋方向，於桃山山屋前100公尺處發現一名女性登山客，年約59歲倒臥在地已OHCA，山上下大雨，先與另一名協作將患者搬進桃山山屋內，並請消防局派員協助。

台中市消防局派遣梨山、谷關及和平分隊8人、高山協作3人、雪管處1人及林務局3人等共計15人前往救援。

消防局指出，高山協作3人於9日08時整在桃山山屋，用背負方式將大體運送至桃山登山口，另第一梯次搜救人員12名於9日08時10分由桃山登山口起登，於10時30分在2.3K處與高山協作會合後，協助一同將大體搬運至登山口。

台中市消防局第二大隊長余易祐強調，消防弟兄及高山協作於中午12時20分到達登山口，由梨山91送往梨山衛生所，消防局弟兄收拾裝備返隊。和平警分局指出，因劉女大體被發現地隸屬新竹縣，將由家屬領回新竹，再報請當地檢警進行相驗。